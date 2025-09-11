Actividades gratuitas en Miami-Dade: estos son los programas que pocos conocen para los niños en edad escolar

Suscríbete a nuestros canales

Ya empezaron las clases en EE. UU. y es por ello los parques de todo el Condado de Miami-Dade, están ofreciendo diversos programas extraescolares y algunos de ellos son gratuitos.

La información proviene del portal web oficial de Miami-Dade Parks, que detalla las características y modalidades de inscripción para los interesados en inscribir a sus hijos en estas iniciativas. La inscripción está abierta y se aceptan solicitudes hasta llenar los cupos disponibles en cada sede.

Programa extraescolar de Children's Trust

Está dirigido a jóvenes y adolescentes, incluye actividades en salud y bienestar, arte y cultura, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y deportes.

El programa es gratuito en la participación semanal del joven aunque requiere de un pago único de 15 dólares por inscripción.

Una maestra del programa comenta la satisfacción de ver a los niños y jóvenes descubriendo los procesos de las naturaleza en actividades lúdicas:

La emoción en sus ojos cuando las mariposas finalmente extendieron sus alas fue inolvidable. Momentos como estos nos recuerdan por qué descubrimiento + curiosidad = verdadero aprendizaje!

Cada programa extraescolar cuenta con un límite de cupos establecido por la Beca Children's Trust y los interesados pueden inscribirse en cualquiera de los siguientes parques:

En la región norte: Gwen Chery, Little River, Martin Luther King, Jr. Memorial, Oak Grove, Sidney Wynn y Arcola.

En la región sur: Live Like Bella, Naranja, Wilbur Bell, JL and Enid Demps y Ruben Dario.

Para inscribir a su representado en este programa puede ingresar al siguiente link Inscripciones

Programa de Recreación Terapéutica e Inclusión (TRI)

Es un programa extraescolar dirigido a niños con discapacidades en edad escolar comprendida desde kínder hasta el quinto grado de primaria.

Está diseñado para ofrecer un espacio inclusivo supervisado por especialistas certificados en recreación terapéutica que guían actividades adaptadas las necesidades de los niños.

Está disponible en los siguientes parques de Miami Dade: J.L. (Joe) & Enid Demps, Camp Matecumbe, Highland Oaks, Kendale Lakes y Tamiami.

Para inscribir a su representado en este programa puede ingresar al siguiente link Inscripciones

