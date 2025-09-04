¡Controversia en Tennessee! Escuelas enseñan seguridad de armas a niños ¿Qué otros estados se suman a la medida?

Suscríbete a nuestros canales

Un polémico proyecto de ley en Tennessee ha desatado un debate nacional sobre la educación en el manejo de armas en las escuelas y más si se relaciones con niños desde los 5 años de edad.

La legislatura de Tennessee debatió un proyecto de ley que permitía a los distritos escolares ofrecer cursos opcionales de seguridad con armas.

Las clases, que se impartirían a estudiantes desde el jardín de infancia hasta la secundaria, se centrarían en el manejo y almacenamiento de armas, no en el uso ofensivo. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado.

¿Qué otros estados tienen medidas similares?

Varios estados han propuesto o aprobado legislaciones sobre la seguridad con armas de fuego en las escuelas. Utah, por ejemplo, fomenta que los distritos escolares ofrezcan capacitación en seguridad, pero el programa se enfoca en enseñar a los niños a no tocar un arma si la encuentran sin supervisión.

Virginia también tiene una ley que exige que la seguridad con armas sea parte del plan de estudios de educación para la salud.

¿Cuál es la postura del gobierno de Tennessee?

Según el proyecto de ley no se convirtió en una ley final. A pesar de esto, el debate ha generado una gran polémica.

El Departamento de Educación del estado de Tennessee había publicado directrices sobre la capacitación en seguridad de armas. El documento establecía que los niños de cinco a ocho años deberían poder diferenciar entre un arma real y una de juguete.

¿Qué se sabe del proyecto de ley?

El proyecto de ley establecía que los cursos serían obligatorios hasta que los estudiantes terminaran la escuela secundaria.

La medida ha desatado un debate sobre la seguridad y el manejo de armas en las escuelas. La mayoría de los estados se inclinan por simulacros de "tirador activo" en lugar de capacitar a los estudiantes para usar armas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube