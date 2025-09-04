Empleos en Los Ángeles: así puedes encontrar vacantes de trabajos oficiales dentro de la ciudad con LACITY.GOV

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), existe una página oficial que permite a sus residentes acceder a una gran variedad de empleos para postular a corto, mediano y largo plazo, descubre cuál es y cómo funciona.

Estamos hablando de la propia página de LACITY.GOV, la cual no solo ofrece información sobre la ciudad de Los Ángeles, importantes directorios, e incluso recursos, tanto para residentes como para inmigrantes, sino que además tiene su propia sección de ofertas empleo.

Las personas interesadas en encontrar propuestas laborales oficiales en la ciudad, solo deben ir a la se sección de “Jobs” (Empleos).

“La Ciudad de Los Ángeles cuenta con una fuerza laboral diversa de más de 50,000 personas en 44 departamentos únicos, desde los Aeropuertos hasta el Zoológico” señalan.

Guía de navegación para conseguir empleos

En https://lacity.gov/jobs encontrará un buscador sencillo en el que podrá colocar una palabra clave asociada al tipo de empleo que busca.

La norma principal es usar palabras clave en inglés.

Si no quiere limitar su búsqueda, también puede revisar las últimas ofertas publicadas y ver cuáles pueden ajustarse a sus conocimientos y experiencia.

Ahora, si se encuentra en la búsqueda de empleos bilingües o solo en español puede que se le complique la búsqueda, ya que estos elementos no suelen ser colocados en los enunciados, por lo que solo puede revisar las de su interés para ver si incluyen esta particularidad.

Pero, debe tener en cuenta que, por tratarse de una página oficial del estado, los empleos están orientados al idioma inglés.

Una vez que encuentre una propuesta que llame su atención debe hacer clic.

Al hacerlo pasará a la web de governmentjobs.com, que es donde se encuentran alojadas las vacantes: https://www.governmentjobs.com/careers/lacity.

Para postularse debe registrarse, solo debe dirigirse al link ubicado en la parte superior derecha de la página que dice “Iniciar sesión”.

Se desplegará un cuadrito que dice: “¿No tienes una cuenta? Crea una”, justo en esa última frase debe hacer clic, lo que le dará paso a las casillas para introducir su email, nombre de usuario y contraseña deseada.

También puede hacer la búsqueda directamente desde governmentjobs.com, dirigiéndose al menú que se encuentra en la parte superior izquierda y seleccionando la opción que se ajuste a lo que necesita.

¿A qué debe prestarle atención a la hora de explorar una oferta?

Sin embargo, deberá explorar la oferta concienzudamente, para entender todo lo que conlleva el puesto, tanto en materia salarial, como en responsabilidad, pero sobre todo en los requisitos que exigen.

Y, por supuesto, otro factor de gran importancia es que deberá identificar los tiempos hábiles para postularse, presentar pruebas, entre otros.

De hecho, puede encontrar empleos con varias fechas de postulación hábiles, con una reciente que ya hay caducado y otra para semanas o inclusos meses después, lo cual le podría darle tiempo de prepararse y permitirle asegurarse de cumplir con todos los requisitos solicitados.

Tenga en cuenta que puede ve ofertas con fechas de años anteriores en el enunciado, no debe preocuparse o creer que ya no está activa, debe ingresar a la información interna para confirmar, ya que algunas de estas propuestas se actualizan según la necesidad, y puede haber esta clase de errores en los enunciados.

Por ejemplo, una de las últimas propuestas publicada en el acceso de LACITY.GOV indica que busca un “DATABASE ARCHITECT”, o un “Arquitecto de Base de Datos” dice 2020, pero al entrar en la oferta pude encontrar varias fechas de “periodo de presentación”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube