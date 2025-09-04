Regreso a clases en California: estos son los programas de ayuda para las familias y cómo puedes optar a ellos

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por aliviar la carga financiera de las familias, el estado de California cuenta con una serie de ayudas diseñadas para el regreso a clases.

Estas iniciativas, abarcan desde subsidios directos hasta programas de alimentación.

A medida que las aulas se preparan para recibir a los alumnos, estas medidas ofrecen un respiro muy necesario para miles de hogares, según informa la oficina del gobernador Gavin Newsom.

¿Cuáles son las ayudas disponibles para familias en California durante el regreso a clases?

Programa Universal de Comidas para Escolares

California se convirtió en el primer estado en garantizar dos comidas gratuitas por día a todos sus estudiantes de escuelas públicas, desde preescolar hasta el grado 12.

El gobernador Newsom, además, firmó una ley para aumentar la asistencia alimentaria y promover el consumo de alimentos saludables y locales.

A su vez, el estado participa en el programa federal SUN Bucks, que asegura la nutrición de niños de bajos ingresos durante las vacaciones escolares.

De la Granja a la Escuela

A medida que las comidas escolares gratuitas se vuelven más nutritivas, la primera socia de California, Jennifer Siebel Newsom, ha impulsado el desarrollo de la innovadora iniciativa De la Granja a la Escuela.

En colaboración con el programa universal de comidas escolares, esta iniciativa garantiza que los estudiantes de California tengan acceso a dos comidas diarias gratuitas que son deliciosas, nutritivas y de origen local.

Kínder de Transición Universal (KT)

A partir de este año escolar, el KT universal se implementará por completo, dando acceso al preescolar a más de 300.000 niños de cuatro años más que en el año escolar 2021-22.

Además, este programa les proporcionará a todos los estudiantes una base sólida para su alfabetización.

Programas de antes y después de clases y de verano

El presupuesto del estado beneficia a las familias al reducir sus costos de cuidado infantil.

Ofrece instrucción y enriquecimiento antes, después y durante las clases de verano para estudiantes de kínder de transición a sexto grado, además de tutorías de alto impacto.

Este apoyo es fundamental para las familias trabajadoras y el éxito de los estudiantes.

Cuentas de ahorro para estudiantes

3.4 millones de familias de estudiantes de escuelas públicas en California pueden abrir cuentas de ahorro universitarias a nombre de sus hijos, las cuales incluyen inversiones iniciales que varían entre $100 y $1.500.

El programa CalKIDS invierte $1.9 mil millones en cuentas para niños de 1.º a 12.º grado, así como para recién nacidos a partir del 1.º de julio de 2022.

Asesores de Lectoescritura

Con un fondo de $500 millones, 818 escuelas con grandes necesidades pudieron contratar y capacitar a asesores y especialistas en lectoescritura.

Adicionalmente, el presupuesto más reciente incluyó $215 millones para asesores de lectura de kínder de transición a 12.º grado.

