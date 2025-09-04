Ayuda alimentaria en EE. UU.: así puede conseguir comida gratis en caso de emergencia 

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, cualquier persona que enfrente inseguridad alimentaria puede acceder a ayuda inmediata en cualquier estado del país. USA.gov, el portal oficial del gobierno, ofrece información actualizada sobre cómo obtener alimentos de emergencia a través de agencias gubernamentales y organizaciones privadas.

Además, cuenta con sistemas de mapas que permiten ingresar el código postal y localizar despensas o bancos de alimentos cercanos para facilitar el acceso rápido.

Estos son los canales oficiales

Entre los canales disponibles para los solicitantes está la línea telefónica 211, que conecta con servicios comunitarios que proporcionan alimentos en emergencias, disponible en español y en inglés.

También funciona la Línea Nacional Contra el Hambre, que atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este) a través de los números 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) y 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479).

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ofrece una herramienta en línea para buscar despensas de alimentos mediante mapas ingresando el código postal.

Otros métodos que pueden interesarle

El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), establecido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), distribuye alimentos básicos como frutas, verduras, productos lácteos, carnes y granos a bancos y despensas a nivel estatal y local.

Esta asistencia se complementa con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para Desastres (D-SNAP), que proporciona cupones de alimentos a personas afectadas tras desastres declarados por el presidente. Los estados administran la distribución basada en criterios federales, adaptados a sus normativas específicas.

Para recibir alimentos a través de TEFAP u otros programas, los solicitantes pueden acudir a despensas, bancos de alimentos, comedores comunitarios o refugios, sin obligación de pago, autorización o participación religiosa.

Estas organizaciones están reguladas para garantizar el acceso solidario y gratuito a quienes tienen bajos ingresos o han sido afectados por emergencias.

La información ha sido obtenida del portal oficial USA.gov, que centraliza estos servicios y recursos para asegurar la atención alimentaria oportuna en todo el país.

