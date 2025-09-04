Powerball: con estos trucos que nadie usa puedes ganarte el premio mayor por 1 300 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Un gigantesco premio de $1.3 billones del Powerball está en juego, y aunque las probabilidades de ganar son extremadamente bajas, hay posibilidades de ganar.

Así lo afirma el matemático Tim Chartier, quien sugiere que algunos trucos basados en la estadística pueden inclinar la balanza a tu favor.

“Las probabilidades de ganar son las mismas. Pero, si ganas, la probabilidad de no tener que compartir las ganancias es mucho mayor si tienes números completamente aleatorios”, añadió el matemático y experto en lotería.

La suerte es importante, afirma, pero un enfoque más inteligente puede aumentar las posibilidades de no tener que compartir el premio si resulta ser el ganador.

Las claves de un boleto ganador

Evite los números de la suerte. Deje a un lado las supersticiones y no use fechas de cumpleaños ni números personales.

Los expertos señalan que esto puede llevar a que muchos jugadores elijan las mismas combinaciones, como el 1, 2, 3, 4, 5, lo que lo obliga a dividir el premio en caso de ganar.

La mejor estrategia es elegir números completamente al azar, afirma Chartier, ya que, aunque no aumentan sus probabilidades de ganar, sí lo hacen las de ser el único ganador.

Comprar más boletos

Aumentar el número de boletos comprados también incrementa sus posibilidades, pero no espere milagros.

El matemático explicó para New York Post que, incluso con un millón de boletos, sus probabilidades de ganar siguen siendo inferiores a 1 entre 292.

Esto demuestra que ganar el premio mayor sigue siendo un evento altamente improbable y una cuestión de suerte.

Los números se repiten

No descarte números que salieron en sorteos anteriores. Los sorteos son eventos totalmente aleatorios, lo que significa que el mismo número puede aparecer en sorteos consecutivos.

Ignorar números recientes basándose en la creencia de que no volverán a salir reduce sus opciones innecesarias.

Recomendaciones

Para aumentar su probabilidad de ser el único afortunado, evite patrones de números y combinaciones populares.

No intente adivinar lo que los demás harán; en cambio, concentre sus esfuerzos en una selección de números totalmente al azar.

Además, considere unirse a un grupo de juego; así podrá comprar más boletos y aumentar sus posibilidades. Pero recuerde, la victoria en la lotería siempre será un juego de suerte.

