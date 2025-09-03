Apoyo escolar: conoce las becas de Step Up For Students en Florida y los cambios para el año 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización Step Up For Students ofrece varias becas para familias de bajos ingresos en Florida y lo mejor es que cada una de ellas se adapta a diversos tipos de educación cono lo son pública, privada, online o desde casa.

Según la organización Step Up For Students en su página oficial, 1.7 millones de estudiantes en Florida asisten a escuelas de elección.

La mayoría de los estudiantes eligen entre los programas de elección de su distrito escolar, como las escuelas magnet o las academias de carreras. Otros 1.2 millones eligen opciones financiadas por contribuyentes o donantes corporativos.

¿Cuáles son las becas de Step Up For Students?

Step Up For Students gestiona varios programas de becas. Los padres pueden elegir entre una beca para escuela privada, una para necesidades especiales o un programa de educación personalizada para el home schooling.

La organización también gestiona cuentas de becas para estudiantes de escuela pública y un estipendio de transporte.

“El monto asignado de la beca se puede usar solo en educación ya sea en materiales, herramientas de estudio o actividades extracurriculares. Así como servicios pedagógicos relacionados”, explicó Andrea Torres, residente de Florida y beneficiaria de Beca PEP.

¿Cuáles son los cambios de este año?

La Legislatura de Florida ha aprobado varios cambios para el año escolar 2025-2026. Se han cancelado los nuevos fondos para las Cuentas de Beca New Worlds, por lo que no se otorgarán nuevas becas.

Además, se han asignado 3 millones de dólares para el estipendio de transporte, lo que cubrirá a 4,000 hogares. Cada hogar elegible recibirá al menos $750.

¿Cómo funcionan los programas de becas?

Las becas de Step Up For Students ayudan a las familias a cubrir el costo de la matrícula en escuelas privadas.

La Beca para Necesidades Especiales da fondos para tutores, terapia y otros servicios para los niños. El Programa de Educación Personalizada ofrece una cuenta de ahorros que los padres pueden usar para materiales, clases extracurriculares o tutoría.

Si te interesa obtener beneficios de este programa de asistencia local en Florida, debes estar atento a las fechas de postulación para el próximo año escolar en la localidad.

