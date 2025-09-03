Educación en Texas: de esta forma Greg Abbott busca eliminar elimina barreras para el acceso a la universidad

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una nueva medida para facilitar el acceso a la educación superior en el estado.

La iniciativa, que se llevará a cabo del 13 al 19 de octubre de 2025, busca eliminar barreras económicas que impiden a los jóvenes texanos ingresar a la universidad. La noticia fue recibida con entusiasmo por los estudiantes.

¿Qué ocurrirá durante la semana de aplicación gratuita?

Durante la Semana de Solicitud Universitaria Gratuita, los residentes de Texas podrán aplicar a sus universidades preferidas sin pagar la cuota de admisión.

El beneficio aplica a todos los residentes de Texas que realicen su trámite a través de la plataforma ApplyTexas. Esto incluye a quienes aspiran a ingresar por primera vez o a los estudiantes que buscan transferirse de otra institución.

¿Cuál es la postura del gobierno?

El gobernador Abbott declaró en un comunicado oficial que Texas prioriza las oportunidades para que los estudiantes obtengan la mejor educación que necesitan para tener éxito en empleos bien remunerados.

Al apoyar a los estudiantes, el gobierno invierte en un Texas más fuerte para el futuro. La medida se basa en el Proyecto de Ley del Senado 2231.

¿Qué dijeron las autoridades de educación?

Wynn Rosser, comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, explicó que la Semana de Solicitud Gratuita elimina una barrera para que más estudiantes den su primer paso hacia la educación superior.

El beneficio se complementa con otras herramientas, como la plataforma digital My Texas Future, que conecta a los estudiantes con recursos académicos, y las Admisiones Directas, que les da a los estudiantes una lista de las instituciones a las que pueden calificar.

¿Cómo aplicar desde Apply Texas?

Con Apply Texas, puedes postularte a cualquier universidad pública o colegio comunitario de Texas y a muchas universidades privadas.

Para comenzar el proceso de solicitud, debes crear una cuenta. Una vez iniciada la sesión, te llegará un mensaje de confirmación para encontrar la solicitud adecuada.

Luego de responder algunas preguntas y se desplegará la guía para procesar tu solicitud e ingresar a la universidad de tu escogencia.

