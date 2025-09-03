Tres trámites para entrar a EEUU cambian sus precios: sepa las nuevas tarifas

Suscríbete a nuestros canales

Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), varios trámites de inmigración que impactan a turistas, comerciantes y viajeros que cruzan la frontera por tierra o por aire para llegar a Estados Unidos (EEUU) cambiarán sus tarifas desde este mes de septiembre.

De acuerdo con el reporte, los cambios se aprobaron con la entrada en vigor de la ley One Big Beautiful Bill que impulsó el presidente estadounidense Donald Trump.

Tres trámites para entrar a EEUU cambian sus precios

Permiso I-94, documento que registra la llegada y salida de los extranjeros en la frontera terrestre. La tarifa de este trámite aumentará de seis a 30 dólares, un incremento del 400 %, debido a la adición de una nueva tarifa de 24 dólares.

La autorización ESTA, para los ciudadanos de los países participantes en el Programa de Exención de Visa que viajan por turismo o negocios, pasará de 21 a 40 dólares, un aumento del 90 %. Es esencial para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa tradicional.

EVUS, que aplica a ciudadanos chinos con visas de turista de 10 años, tendrá un costo de 30 dólares, cuando antes no tenía ningún cargo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aclaró que estas tarifas buscan financiar los costos de procesamiento, seguridad y administración de los sistemas de control migratorio, y que cualquier modificación será publicada con anticipación en los canales oficiales.

