USCIS moderniza sus pagos: descubra el nuevo formulario para pagar tarifas de inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha incorporado un nuevo método de pago con la finalidad de optimizar la tramitación de tarifas de presentación y servicios migratorios.

Esta actualización introduce una modalidad segura para realizar pagos mediante débitos directos desde cuentas bancarias dentro del país.

La información proviene del portal oficial de USCIS, donde se detalla que esta medida busca facilitar las transacciones entre los solicitantes y la agencia, reduciendo el uso de cheques y giros postales que suelen implicar retrasos y riesgos asociados.

Implementación del formulario G-1650

A partir de esta actualización, los ciudadanos y residentes podrán efectuar pagos a través del Formulario G-1650, que autoriza pagos electrónicos ACH (Automated Clearing House) directamente desde una cuenta bancaria estadounidense.

Para utilizar esta opción, los solicitantes deben completar y firmar dicho formulario, presentándolo junto con sus solicitudes o peticiones ante USCIS.

Esta iniciativa se alinea con la Orden Ejecutiva 14247, que fomenta la modernización de los pagos hacia y desde cuentas bancarias estadounidenses, con el objetivo de optimizar tiempos de procesamiento y eliminar complicaciones como pérdidas o fraudes.

USCIS mantiene también la opción de pago con tarjeta de crédito a través del Formulario G-1450.

Transición gradual y requisitos para usuarios

El ente migratorio continuará aceptando cheques y giros postales, además de tarjetas de crédito y débito, hasta el 28 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, solo se admitirán pagos por débito ACH o con tarjetas de crédito mediante los formularios mencionados.

Es fundamental que quienes opten por el pago vía débito directo dispongan de fondos suficientes en sus cuentas para cubrir los montos requeridos, ya que transacciones rechazadas pueden provocar la denegación de trámites.

En caso de no contar con una cuenta bancaria estadounidense, USCIS recomienda utilizar el pago con tarjeta de crédito, incluyendo tarjetas prepagadas, mediante el Formulario G-1450. Además, el Manual de Políticas de USCIS ha sido actualizado para incluir esta nueva modalidad de pago como válida.

