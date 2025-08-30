USCIS: ¿cuáles son las consecuencias de declarar información falsa para la ciudadanía?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) reforzó sus mecanismos de verificación de antecedentes e investigaciones de seguridad.

Esto para identificar a aquellos extranjeros que intentan defraudar el sistema migratorio, incluyendo a quienes falsamente reclaman ser ciudadanos estadounidenses.

Estas medidas buscan aumentar la concientización sobre las serias consecuencias del fraude migratorio, ya que quienes proporcionen información falsa o utilicen prácticas engañosas para obtener beneficios migratorios pueden acarrear sanciones significativas.

Modificaciones

Recientemente, USCIS actualizó su Manual de Políticas, específicamente el Volumen 8, Parte K, Capítulo 2, para aclarar la aplicación del caso (Matter of) Zhang, 27 I&N Dic. 569 (BIA 2019), que aborda la inadmisibilidad por reclamaciones falsas de ciudadanía.

Estas nuevas directrices, que entran en vigor de inmediato, aplican a todas las solicitudes pendientes o presentadas después de su publicación.

Las políticas actualizadas eliminan las defensas anteriores relacionadas con la sección 212(a)(6)(C)(ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y establecen criterios más claros sobre cómo se evalúa la intención de un extranjero en situaciones de fraude.

Impacto

Estas modificaciones tienen un impacto directo en los solicitantes de ciudadanía, quienes deben ser más cuidadosos al presentar su información.

Los entrevistados que buscan la ciudadanía deben entender que cualquier error o intento de engaño puede resultar en la inadmisibilidad, lo que podría frustrar sus aspiraciones de obtener la nacionalidad estadounidense.

La claridad en las sanciones y las nuevas políticas subrayan la importancia de la honestidad en el proceso migratorio, ya que las consecuencias del fraude pueden ser severas y duraderas.

