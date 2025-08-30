El permiso que necesitas: así obtienes la autorización para conducir en EE.UU. con tu licencia internacional

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos establece que las leyes para conducir varían según el estado, y en algunos de ellos se exige contar con un Permiso de Conducir Internacional (IDP), además de la licencia original del país de origen para poder conducir legalmente.

El IDP es reconocido internacionalmente y facilita la movilidad de quienes visitan el territorio estadounidense.

Este documento no es una licencia de conducir por sí misma, sino una traducción oficial de la licencia emitida en el país de origen, que debe obtenerse antes de viajar a EE. UU. En este país, el IDP no es emitido a visitantes extranjeros y no todos los estados requieren su presentación para conducir.

¿Qué sucede si no tramita este permiso?

No obtener el Permiso de Conducir Internacional (IDP) o no contar con la licencia adecuada cuando se conduce en Estados Unidos puede acarrear varias consecuencias.

En estados que exigen este permiso, conducir sin él puede resultar en multas significativas. Además, las autoridades podrían retener el vehículo, lo que generaría complicaciones y retrasos.

Las compañías de alquiler de autos pueden negarse a entregar un vehículo si el conductor no presenta el permiso requerido. También, en caso de un control policial, la falta de estos documentos puede complicar la situación legal del conductor. En algunos estados, si la licencia extranjera no está en inglés, el IDP es necesario para que la licencia sea reconocida.

Cómo obtener un Permiso de Conducir Internacional

El IDP debe gestionarse previamente al viaje en el país donde se emitió la licencia de conducir original, no en Estados Unidos. Es recomendable consultar las normas de las compañías de alquiler de automóviles en EE. UU., ya que algunas exigen ambos documentos: la licencia original y el IDP.

Los extranjeros con residencia permanente en Estados Unidos tienen la posibilidad de solicitar una licencia de conducir directamente en el estado donde residen.

Cada estado establece sus propios requisitos de residencia e identificación para otorgar la licencia estatal, que es válida para conducir en todo el territorio estadounidense. Se recomienda contactar al departamento de vehículos motorizados del estado correspondiente para conocer los requisitos específicos.

