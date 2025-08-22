¡Atención! Texas cambia el modelo de su licencia de conducir: sepa desde cuándo debe tenerla

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) lanzó un nuevo modelo de licencia de conducir y tarjeta de identificación estatal que incorpora importantes medidas de seguridad.

A partir de esta actualización, todos los documentos emitidos contarán con un rediseño que utiliza policarbonato, un material más resistente y difícil de manipular, según El Tiempo.

Aunque los documentos existentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, el DPS asegura que las nuevas tarjetas mejorarán la protección contra falsificaciones.

Mejoras

Una de las características más destacadas del nuevo diseño es la sustitución de la tradicional estrella dorada de cumplimiento con Real ID por una estrella negra grabada con láser.

Esta modificación no solo eleva las barreras contra el fraude, sino que también facilita la verificación en puntos de control de seguridad.

Además, mantienen las designaciones especiales, como “donante de órganos”, “veterano” y “comunicación”, que permiten a los ciudadanos identificar su estatus de manera clara.

Ventajas

El rediseño busca no solo dificultar la falsificación, sino también mejorar la legibilidad de la información personal.

Según el diario Houston Chronicle, la nueva disposición de los datos permite una visualización más clara, y los elementos ópticos variables que se activan bajo ciertas condiciones de luz añaden una capa adicional de seguridad.

Además, el portal MySanAntonio reportó que incorpora un símbolo azul en forma del estado de Texas en la parte inferior derecha de la tarjeta.

Con esto se refuerza la identidad visual del documento, en línea con las nuevas exigencias del Real ID a nivel federal, según lo que destacó el Austin American-Statesman.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube