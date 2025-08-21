EE.UU. pausa la emisión de visas para estos trabajadores del volante: afirman que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales.

A través de su cuenta de X, Rubio argumentó que esta actividad pone en riesgo la vida de los ciudadanos estadounidenses y afecta negativamente el sustento de los camioneros en el país.

Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de regulación de las visas laborales en Estados Unidos, que incluye tanto la visa H-2B para trabajo temporal como la visa EB-3 para residencia permanente.

Visas de trabajo

La visa H-2B es la opción más común para trabajos temporales y permite a los empleadores estadounidenses solicitar trabajadores no migrantes para labores estacionales.

Para obtener esta visa, el empleador debe presentar una petición (formulario I-129) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que es responsable de la aprobación final.

Este proceso asegura que los trabajadores extranjeros puedan cubrir necesidades laborales específicas, aunque ahora enfrenta restricciones.

EB-3

Por otro lado, la visa EB-3 permite a los solicitantes obtener una Green Card, lo que les otorga residencia permanente en Estados Unidos.

Este proceso requiere que el empleador presente una petición (formulario I-140) al USCIS y que solicite al Departamento de Trabajo la certificación de que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto.

La aprobación de estas solicitudes es fundamental para que los trabajadores extranjeros puedan establecerse y trabajar legalmente en el país.

Sin embargo, la reciente suspensión de visas podría complicar aún más este panorama.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.