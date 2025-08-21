Redada ICE en Pensilvania: arrestan a 25 albañiles de estas nacionalidades

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes detenciones de un grupo de inmigrantes que se dirigían a sus trabajos en el sector de la construcción son motivo de atención en la región. Un total de 25 personas provenientes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras fueron retenidas en operaciones separadas en una misma vía estatal.

Según datos recogidos del portal web, algunos de los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, aunque no se han precisado detalles sobre el paradero de todos los arrestados.

Esta acción policial ocurrió durante la mañana de un día laborable, cuando las personas se dirigían a cumplir con sus obligaciones en el ámbito laboral.

Arrestos coordinados y vigilancia previa

El primer operativo se produjo aproximadamente a las siete de la mañana, cuando un patrullero detuvo un vehículo para revisar la identificación de los ocupantes.

Tras la revisión documental, agentes de inmigración intervinieron y retuvieron a 22 personas, dejando en libertad únicamente a un ciudadano estadounidense que acompañaba al grupo.

Una hora más tarde, otro vehículo fue detenido, donde tres trabajadores latinos fueron arrestados bajo circunstancias similares.

Previo a estas intervenciones, trabajadores habían manifestado que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilaban la obra de construcción donde laboraban e incluso los seguían al finalizar su jornada.

Esta vigilancia facilitó la localización de los inmigrantes en desplazamiento hacia sus trabajos.

Reacción de la comunidad y movilización local

Los detenidos formaban parte del equipo que trabajaba en la construcción del complejo hospitalario Mount Nittany. Frente a estos hechos, organizaciones locales como la Red de Respuesta Rápida del condado Centre, junto con otras agrupaciones comunitarias y estudiantiles, han desplazado miembros para patrullar y prevenir futuras detenciones similares.

La Coalición de Inmigración de Pensilvania indicó que la comunidad, incluyendo a trabajadores que viajan desde distintos estados de la región, ha experimentado un aumento en la sensación de inseguridad.

Los activistas continúan en la labor de identificar a los arrestados y brindar apoyo a los afectados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube