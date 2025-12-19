Maduro se pronuncia sobre el comercio de los productos venezolanos en el mercado internacional

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció este jueves sobre el comercio de los productos venezolanos en el mercado internacional.

Durante una jornada para la entrega del Sistema MetroCable de Mariche ya rehabilitado, el mandatario habló al respecto.

Productos venezolanos

De acuerdo con las declaraciones de Maduro denunció la incautación de un buque petrolero que ya había sido cancelado en territorio venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos (EEUU).

En este sentido, resaltó que estas acciones "constituyen un grave delito a la luz del Derecho Internacional Público y de los tratados de obligatorio cumplimiento para todos los Estados".

Comercio internacional

Sin embargo, aseguró el mandatario que sin importar las agresiones por parte de EEUU, "vamos a seguir produciendo los 14 motores y todos los productos que se vendan en Venezuela seguirán saliendo al mercado internacional".

Asimismo, aseveró el presidente Maduro que "garantizaremos el libre comercio de Venezuela, el Caribe y de toda Suramérica".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube