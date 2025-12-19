Alertas de viaje: lo que debe saber si planea volar dentro de EEUU sin papeles

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de seguridad en los aeropuertos ha dejado de ser un trámite de rutina para convertirse en un filtro de control migratorio estricto. Según reportes recientes, la información que el pasajero proporciona al comprar un boleto de avión ahora es compartida directamente con las autoridades federales. Este cruce de datos permite que los agentes realicen investigaciones previas sobre antecedentes penales o órdenes de deportación antes de que el viajero llegue a la zona de embarque.

La exigencia del Real ID para viajar internamente ha complicado el panorama para quienes carecen de estatus legal, ya que el uso del pasaporte extranjero frente a los agentes de la seguridad aeroportuaria se interpreta como una admisión de presencia indocumentada en el país.

"Un inmigrante indocumentado que está pensando de viajar domésticamente debería de pensar que está pasando por la frontera y va a tener una inspección de inmigración", asi explico Alex Gálvez abogado de inmigración.

Restricciones en fianzas y detenciones prolongadas

El panorama legal para quienes resultan detenidos en estos operativos también ha sufrido modificaciones drásticas, especialmente en lo referente a los beneficios de libertad condicional. La discrecionalidad de los jueces para otorgar fianzas basadas en el buen carácter moral ha sido limitada por nuevas interpretaciones legales que restringen la elegibilidad. Actualmente, las personas que ingresaron al país sin una visa válida enfrentan procesos de detención mucho más extensos debido a la imposibilidad de aplicar a estos recursos económicos.

"Las leyes de fianzas han cambiado dramáticamente; ahora, si no entraste con una visa, no eres elegible para fianza y eso está causando las detenciones más largas", señaló el jurista Gálvez.

Esta situación se agrava por la saturación de los centros de detención, lo que obliga al traslado de inmigrantes a ubicaciones temporales, dificultando su localización por parte de familiares y abogados durante días o incluso semanas.

¿Qué hacer?

Para resguardarse de los riesgos actuales en los vuelos domésticos y la nueva colaboración entre TSA e ICE, los expertos y abogados de inmigración sugieren las siguientes medidas de seguridad:

1. Evite volar si no es estrictamente necesario: no utilice aviones para traslados internos dentro de EEUU si no tiene un estatus legal. Con la activación de protocolos donde la información de la compra del boleto se comparte con inmigración, el riesgo de ser esperado por agentes de ICE al aterrizar o en el chequeo de seguridad es muy alto.

2. Cuidado con el uso del Pasaporte Extranjero: bajo las nuevas reglas de seguridad aeroportuaria, si usted presenta un pasaporte de su país natal ante un agente de la TSA y no tiene una visa o sello de entrada vigente, está entregando una prueba física de que se encuentra en el país de forma irregular. La TSA tiene ahora una línea directa o acuerdos de colaboración con ICE para reportar estos casos de inmediato.

3. No viaje si tiene una orden de deportación previa: como se mencionó anteriormente, los sistemas ahora hacen investigaciones automáticas de antecedentes. Si usted tiene una orden de deportación final (aunque sea vieja) o antecedentes penales, su nombre saltará en el sistema en cuanto se procese su tarjeta de embarque, facilitando su arresto en el aeropuerto.

4. Utilice transporte terrestre (con cautela): si debe viajar, el autobús (Greyhound, FlixBus) o el tren (Amtrak) suelen ser menos riesgosos que los aeropuertos, pero no son 100% seguros ya que ICE y la Patrulla Fronteriza tienen potestad para hacer inspecciones en autobuses y trenes dentro de un radio de 100 millas de cualquier frontera (terrestre o marítima). También viajar en su propio vehículo es la opción más privada, siempre y cuando el conductor tenga una licencia válida y el vehículo esté en perfectas condiciones (luces, placas) para no dar excusas a la policía local de detenerlo y pedir identificación.

5. Portar una "Tarjeta de Derechos" (Know Your Rights): si decide viajar por avión y es interceptado, debe tener a mano una tarjeta que diga que usted ejerce su derecho a guardar silencio y que no responderá preguntas sobre su estatus migratorio sin un abogado presente. Nunca diga que es ciudadano estadounidense si no lo es (esto es un delito federal grave que quita cualquier posibilidad de legalización futura).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube