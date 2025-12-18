Nueva York: quién es Ronald Hicks, el arzobispo promigrante designado por el papa León XIV

Suscríbete a nuestros canales

El papa León XIV designó a tempranas horas a Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York, marcando uno de los movimientos más significativos de su pontificado en Estados Unidos.

Hicks, de 58 años y originario de Chicago, asumirá la responsabilidad de dirigir una de las arquidiócesis más grandes del país.

Su nombramiento ocurre en un momento de tensión política y social, especialmente en relación con las políticas migratorias de la administración Trump.

Trayectoria internacional de Hicks

Antes de asumir su nuevo cargo, Hicks se desempeñaba como obispo de Joliet, Illinois. Su experiencia incluye trabajos pastorales en México y cinco años en El Salvador, donde apoyó a niños huérfanos y comunidades vulnerables.

Este recorrido le ha permitido desarrollar una sensibilidad especial hacia los migrantes y las comunidades hispanas en Estados Unidos, reforzando su perfil promigrante, según la información de CNN.

Hicks ya había manifestado su solidaridad con los migrantes y su intención de trabajar en favor de la justicia social y la inclusión.

Durante su primera conferencia de prensa, Hicks enfatizó la importancia de prevenir el abuso y proteger a los menores. Destacó también la necesidad de cuidar a los sobrevivientes de abusos y de mantener una Iglesia transparente y responsable.

Hicks sucede al cardenal Timothy Dolan, quien presentó su renuncia tras cumplir 75 años, cumpliendo la edad límite para los obispos.

La arquidiócesis enfrenta además el reto de un fondo de 300 millones de dólares destinado a indemnizar a cerca de 1.300 sobrevivientes de abusos, que se financiará parcialmente mediante la venta de propiedades.

La Iglesia en Nueva York espera consolidar un liderazgo capaz de equilibrar cercanía social, transparencia y gestión efectiva frente a los retos actuales.

