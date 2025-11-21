Suscríbete a nuestros canales

Su Santidad el Papa León XIV ha anunciado el nombramiento del Reverendo Presbítero Elieser Antonio Rivero Barrios como el nuevo obispo de la Diócesis de San Fernando de Apure. El Padre Rivero Barrios, miembro del clero de la Diócesis de San Felipe, se desempeñaba hasta la fecha como Vicario General de esa jurisdicción eclesiástica.

Trayectoria eclesiástica del nuevo obispo

El obispo electo, Elieser Antonio Rivero Barrios, nació en Carora, estado Lara, el 31 de agosto de 1975.

Formación Académica: Cursó estudios de Filosofía en la Universidad Santa Rosa de Lima en Caracas. Se trasladó a Roma para cursar Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico en la misma casa de estudios pontificia.

Ordenación Sacerdotal: Fue ordenado sacerdote el 18 de octubre de 2003 en la Iglesia Inmaculada Concepción de Yaritagua, quedando incardinado en la Diócesis de San Felipe.

Servicio pastoral y ministerio

El Padre Rivero ha asumido diversas responsabilidades pastorales. Recientemente, y desde el presente año, se desempeñó como Vicario General de la Diócesis de San Felipe.

Próximamente se anunciarán los detalles de la ordenación episcopal y la toma de posesión canónica del nuevo obispo.

