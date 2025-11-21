Por este motivo no habrá atención al cliente en la banca nacional el próximo 24 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció que este lunes 24 de noviembre será feriado bancario en Venezuela.

Las entidades financieras no prestarán servicio en taquillas ni en agencias a nivel nacional, por lo que los clientes deberán utilizar los canales digitales.

¿Por qué es feriado bancario el lunes 24 de noviembre?

La razón por la cual los bancos no prestarán servicio este lunes 24 de noviembre es que se traslada la festividad del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que oficialmente se celebra el 18 de noviembre.

Según el calendario de Sudeban, cuando un feriado cae en un día de semana, la banca lo conmemora el lunes siguiente para asegurar un fin de semana largo que permite el descanso del personal.

¿Cuáles son las alternativas de la banca?

Aunque las taquillas permanecerán cerradas, la banca ofrecerá alternativas para que los clientes realicen sus transacciones:

Consultas y transferencias: A través de la banca en línea (Internet) y la banca telefónica.

Pagos y retiros: Mediante la red de cajeros automáticos y los servicios de pago móvil interbancario.

El calendario bancario 2025 está disponible para toda la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales.

Este documento permite conocer con antelación los días feriados en los que no habrá atención en agencias, lo que facilita la planificación de trámites y pagos.

