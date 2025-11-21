Nicolás Maduro: El primer envío de gas a Colombia ya está en la frontera

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un avance significativo en la integración energética con Colombia, al informar que la primera carga de gas venezolano destinada a la exportación hacia el país vecino ya se encuentra en la frontera, lista para su comercialización en los próximos días.

El anuncio se dio durante la jornada de balance de las asambleas de base del Congreso Constituyente de la Clase Obrera.

Sector energético y petrolero

El mandatario destacó la meta de la nación en la producción de hidrocarburos, fundamental para la diversificación económica.

Maduro aseguró que Venezuela aspira alcanzar muy pronto la producción de un millón 200 mil barriles de petróleo diarios, un objetivo que se busca lograr "de la mano de los trabajadores del país".

La primera exportación de gas hacia Colombia representa un nuevo paso en la integración energética regional y es clave para la diversificación de la economía venezolana.

El presidente enfatizó que la alianza busca el beneficio mutuo: "Colombia y Venezuela deben permanecer unidos como hermanos, por el beneficio de sus habitantes... para reconstruir las bases de una sola República como lo manifestaba El Libertador Simón Bolívar", expresó.

Maduro ofreció un balance positivo sobre el crecimiento económico y la situación de abastecimiento en el país.

Se proyecta que el sistema financiero nacional crecerá en un nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2025.

El jefe de Estado aseguró que el territorio nacional ha alcanzado el 100% de abastecimiento alimentario, destacando que más del 90% de los rubros que se exhiben en los anaqueles de los supermercados son de producción nacional, con la etiqueta "made in Venezuela".

