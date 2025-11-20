Comunicado: PDVSA se pronuncia sobre el incendio producido en el mejorador Petrocedeño

Suscríbete a nuestros canales

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) confirmó un incendio que se produjo en el mejorador Petrocedeño, ubicado en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, el pasado miércoles 19 de noviembre.

Por tal motivo, la estatal activó de manera inmediata los protocolos de seguridad industrial establecidos para proteger tanto a los trabajadores como a las comunidades cercanas, indican en un comunicado.

"Gracias a la rápida acción de los equipos especializados, se logró contener la situación bajo estrictas medidas de seguridad y no hubo heridos ni afectaciones en las comunidades aledañas".

PDVSA garantiza la continuidad de las operaciones

A pesar de lo ocurrido, la petrolera venezolana reafirma su compromiso con la seguridad operacional y la protección del ambiente, al tiempo que garantiza la continuidad de sus procesos productivos.

"La empresa mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances en la atención de este hecho y las acciones emprendidas para restablecer la normalidad en sus operaciones".

PDVSA ordena una investigación

Para descartar que se trate de un acto de sabotaje, se ordenó la constitución de un comité de investigación, para determinar las causas del incidente.

