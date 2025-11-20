CNE habilita página para conocer los proyectos postulados a la Consulta Popular: link disponible aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha activado una plataforma digital para facilitar la participación y el acceso a la información de cara a la Cuarta Consulta Popular Nacional, que se celebrará este domingo 23 de noviembre.

El portal permite a los electores verificar tanto su centro de votación como los proyectos que serán sometidos a votación en sus respectivos Circuitos Comunales.

El CNE busca garantizar una Consulta Popular informada y accesible, poniendo la tecnología al servicio del electorado para la gestión de proyectos comunitarios.

La herramienta está disponible en la siguiente dirección web:h ttp://ssgestion.cne.gob.ve/

Al ingresar, los ciudadanos podrán:

Consultar el centro de votación que corresponde a su Circuito Comunal.

Conocer los proyectos postulados en su Circuito Comunal, permitiendo una decisión informada.

Llamado a la participación ciudadana

El ente electoral y el gobierno promueven la consulta como un mecanismo para fortalecer el "poder de la comunidad" y la gestión directa de las necesidades locales.

Se anima a los votantes a ingresar, verificar su centro y revisar los proyectos que podrán elegir en la jornada del domingo.

El CNE insta a la población a utilizar la herramienta digital para prepararse y asegurar una participación activa y organizada en la Cuarta Consulta Popular Nacional.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube