Cuarta Consulta Popular en Venezuela: arranca el despliegue del material electoral

Este sábado 23 de noviembre, habrá en Venezuela una Consulta Popular para escoger los proyectos comunitarios que recibirán recursos de forma directa, por parte del gobierno nacional.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto a los organismos de Seguridad Ciudadana y en apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE), inició este miércoles la “Operación República 2025”, para llevar el material electoral a cada roncón del país.

Redis y Zodis activadas

Como parte de la operación, también se activaron todas las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), así como las Zonas de Defensa Integral (Zodis).

“En Venezuela manda el pueblo”, señaló el Comandante en Jefe de la FANB, Domingo Hernández Lárez. “El voto del hombre y la mujer de a pie elegirá los proyectos comunitarios. ¡Aquí manda el Pueblo Soberano de Venezuela!”.

Las diversas unidades castrenses se encuentran desplegadas en el territorio, tanto en fronteras como en las costas, y en el Golfo de Venezuela, donde se ejecutan labores de patrullaje, escudriñamiento y navegación constante, indican las autoridades.

Cuarta Consulta Popular

El ministro de Comunas, Ángel Prado, informó que más de 36 mil proyectos comunales serán postulados en la cuarta Consulta Popular Nacional, a realizarse el próximo domingo 23 de noviembre.

El ministro destacó que el 50 % de los proyectos postulados están orientados a atender los servicios públicos, reflejando el interés del pueblo por resolver problemas puntuales de sus comunidades.

Para la jornada de votación, se habilitarán ocho mil 630 centros electorales y nueve mil 963 mesas de votación. Además, se han activado 19 mil 926 miembros de mesa para garantizar el desarrollo del proceso.

