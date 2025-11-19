Acreditación internacional con respaldo de Francia en la UCV: conoce cómo es el proceso

Suscríbete a nuestros canales

En la Universidad Central de Venezuela (UCV) ahora se puede obtener la acreditación internacional con respaldo de Francia.

La vicerrectora académica de la UCV, María Fátima Garcés, explicó cómo es el proceso a seguir para obtenerla.

Acreditación internacional en la UCV

Durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, la vicerrectora académica detalló como impulsará esta acreditación del Alto Consejo para la Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres) de Francia.

En este sentido indicó Garcés refiere que se impulsará la transformación curricular de los estudiantes, con la acreditación internacional de Hcéres con el respaldo de la embajada de Francia.

"Es un proceso que mediante el apoyo de la embajada iniciamos el año pasado con la firma de un convenio y que hemos venido trabajando muy fuerte con respecto a la transmisión curricular que fue declarada en 2024 como el año del cambio", enfatizó Garcés.

¿Cómo es el proceso?

De acuerdo con las declaraciones de la vicerrectora académica de la UCV, la escogencia pasó de objetivos a competencia, esto se debe a que en la actualidad se evalúa de esa forma internacionalmente.

Agregó que gracias a esta acreditación se evaluará a los profesores, también a los estudiantes de pre y posgrado, así como se verán las condiciones de la universidad.

"La acreditación te abre muchas puertas internacionales, sobre todo con Europa, que es muy importante", resaltó Garcés.

