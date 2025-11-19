Llega un nuevo grupo de repatriados desde Phoenix, Arizona, este 19 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 19 de noviembre, retornó al territorio nacional un nuevo grupo de repatriados de Phoenix, capital del estado de Arizona, Estados Unidos (EEUU).

En el vuelo n.º 88 arribaron al país 129 hombres, 30 mujeres, siete niños y una adolescente, informaron autoridades venezolanas, según cita una NDP.

Llega un nuevo grupo de repatriados desde Phoenix, Arizona

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Tras su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Recientemente, más de 200 venezolanos repatriados llegaron en un vuelo desde Texas, EEUU.

Los migrantes arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el vuelo N.º 85 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP).

Los vuelos suelen llevar a ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, a menudo a través de la frontera sur.

