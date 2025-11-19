FANB activa el despliegue del material electoral: así avanzan los preparativos de la Consulta Popular

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se alista para la celebración de la IV Consulta Popular Nacional este próximo 23 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el Comandante Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, compartió el inicio del despliegue.

La consulta, busca movilizar a las comunidades de todo el país para que sean ellas mismas quienes decidan la ejecución de proyectos prioritarios en sus circuitos comunales.

Despliegue electoral a nivel nacional

Este proceso de participación culmina una extensa fase de postulación, donde se presentaron un aproximado de 36.500 proyectos comunales en total.

Según la información del Comandante Hernández Lárez, la FANB ya cuenta con el material para ser desplegado en los diversos puntos de votación de cada comunidad.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, informó sobre el vasto despliegue logístico para la consulta.

De acuerdo con Prado, se activarán 8.630 centros de votación a escala nacional, contando con 9.963 mesas disponibles para recibir a los votantes. La jornada contará con el apoyo de 19.926 miembros de mesa que garantizarán el buen desarrollo del proceso en todos los circuitos comunales.

Proyectos prioritarios: servicios públicos lideran las opciones

De las propuestas presentadas, el ministro Prado precisó que un 50% de las que se someterán a la votación están directamente enfocadas en la mejora de los servicios públicos.

Sin embargo, la oferta de proyectos es variada e incluye iniciativas destacadas en áreas como salud, infraestructura educativa, economía comunal, cultura, deporte y recreación.

Prado también destacó la relevancia de este mecanismo, asegurando que se están creando las condiciones para evitar que se ejecuten proyectos sin la aprobación de la comunidad.

"Estamos generando las condiciones a tiempo, para que cada quien se vea y se sienta reflejado, para que nadie venga a señalar que ese proyecto lo ejecutaron y a la comunidad no la consultaron”, puntualizó.

