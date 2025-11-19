Grupo de la ONU emite ultimátum para EEUU: exigencias claves sobre el conflicto en el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe.

A través de su cuenta de Instagram, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yvan Gil, informó que este organismo internacional denuncia una escalada militar por parte EEUU.

Según el comunicado, dichas acciones incluyen el despliegue de más de 15.000 soldados y la presencia de grandes portaaviones en el marco de la denominada "Operación Fuerza del Sur".

Presencia militar y ejercicios cerca de la costa

El Grupo señaló que estas acciones, unidas a la realización de "ejercicios militares" cerca de las costas de Venezuela, representan una grave provocación y un incumplimiento del Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza.

El comunicado resaltó que las maniobras militares estadounidenses en curso incluyen ejercicios del Cuerpo de Marines a pocas millas de Venezuela.

Esta concentración de fuerza, que opera desde una región con más de 15 bases militares de EEUU, es descrita como un acto hostil diseñado para simular ataques contra países pequeños.

El Grupo subrayó que la combinación de activos militares, incluyendo aquellos con capacidad nuclear, constituye una amenaza a la seguridad internacional.

Condena a amenazas políticas y acusaciones falsas

El comunicado expresó alarma por la revelación de un memorando de septiembre de 2025 del Departamento de Justicia de EEUU, el cual supuestamente intenta crear un pretexto legal para una agresión militar.

El Grupo denunció esto como una manipulación burda y una señal de intención hostil, comparándola con las justificaciones usadas en el pasado para invadir Iraq.

Demandas urgentes al Gobierno de EEUU

El comunicado concluyó con un llamado urgente al gobierno de los Estados Unidos de América para que:

Detenga todas las acciones encubiertas y abiertas destinadas a promover un cambio en Venezuela.

Cese inmediatamente las amenazas de uso de la fuerza y las acciones hostiles, incluyendo los ataques aéreos que resultaron en la muerte de más de 70 civiles.

Retire todos los activos militares que amenazan las cercanías de Venezuela y el Caribe.

Desista de fabricar pretextos falsos para un conflicto armado con Venezuela.

Reafirme su compromiso con los principios de la Carta de la ONU, respetando la igualdad soberana de los Estados y la no intervención en sus asuntos.

