En video: Maduro declara al Palacio de Miraflores como un altar para glorificar a Dios

El presidente de la República, Nicolás Maduro, presidió una cadena de oración por la paz en el Palacio de Miraflores, donde realizó una declaración de fe.

El mandatario calificó la sede presidencial como "verdaderamente el palacio del pueblo y, a partir de hoy, es un altar para glorificar a Dios, para que el pueblo glorifique a Dios. Un gran altar de oración y de fuerza".

El jefe de Estado ratificó a Jesucristo como "Señor y dueño de Venezuela", declarando: "le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo y declaro que el único Dios real y verdadero es el todopoderoso, a quien le doy toda la gloria".

Maduro reafirmó la libertad de culto en el país, asegurando que existe libertad absoluta para que "cada venezolana y venezolano ejerza su fe en quien decida".

Unión de iglesias cristianas de Venezuela y Estados Unidos

“Hoy estamos unidos con las iglesias cristianas y evangélicas de Venezuela y Estados Unidos en esta oración por la paz”, dijo.

Durante la jornada, saludó a las congregaciones evangélicas y a sus pastores, al destacar el papel de las iglesias como fortaleza de la nación. “Lo espiritual constituye un elemento fundamental para la construcción de un pueblo unido con la fe”.

Pastores venezolanos también participaron en la actividad. La convocatoria se extendió de manera presencial y virtual, donde se conectaron comunidades religiosas cristianas y evangélicas de todo el territorio nacional.

