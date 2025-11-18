Aumenta el precio de los inmuebles en estos cuatro estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En diversas zonas del país se están registrando un leve incremento de precio en el metro cuadrado de los inmuebles, informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González.

Detalló que estas zonas son Caracas (en especial en la zona norte), Lechería, estado Anzoátegui; Valencia en Carabobo y Barquisimeto, en Lara, refiere Banca y Negocios.

Aunque destacó que este incremento en el precio “no es determinantemente importante” y se produce principalmente por la migración interna que ocurre en el país.

Asimismo, mencionó la posibilidad de que en el resto del país, “los metros cuadrados vayan a tener una disminución a finales de año”.

Sin embargo, González afirmó que el sector inmobiliario del país siempre será una buena oportunidad para inversionistas.

“Lo que podemos observar es que la industria inmobiliaria está cada día más activa, más fortalecida y sin duda alguna más comprometida con generar una situación que pueda ayudar a todos en Venezuela a siempre tener la garantía de un techo seguro”, dijo en entrevista para Unión Radio.