El Inameh prevé lluvias y descargas eléctricas desde el mediodía en estos estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este martes 18 de noviembre nubosidad variable.

Las precipitaciones se concentrarán en el Este y Occidente del país durante la mañana, pero se intensificarán y extenderán con actividad eléctrica en la tarde y noche.

Pronóstico detallado del Inameh

En ese sentido, el Inameh precisó que durante la mayor parte del país amanecerá con nubosidad parcial. Sin embargo, se esperan precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Miranda, La Guaira, Falcón, Yaracuy, Lara, Barinas, Apure. Andes y Zulia.

Mientras que para la tarde y noche, la cobertura nubosa tendrá un incremento progresivo.

En ese contexto, se prevén lluvias o chubascos acompañados de eventual actividad eléctrica en una gran extensión del territorio, incluyendo Guayana Esequiba, Nueva Esparta, Nororiente, Región Central, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, centro occidente, Andes y Zulia.

Por otra parte y sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología refiere que habrá zonas nubladas con lluvias o lloviznas al este de la entidad; a partir del mediodía, se espera desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable e intermitentes.

De igual modo, en su pronóstico para las próximas horas, prevalece nubosidad parcial y áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

Así mismo, se observa nubosidad asociada a precipitaciones variables al sur de nuestra Guayana Esequiba, este de Barinas, oeste de Falcón, norte y oeste de Trujillo, Mérida y Zulia.

