Lunes con lluvias, tormentas y descargas eléctricas: pronóstico del Inameh este 17 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anuncia un lunes con cielo parcialmente nublado, pero con un riesgo de lluvias.

De acuerdo con el Insmeh, la inestabilidad se centrará en la tarde y noche, con descargas eléctricas previstas en Los Andes y el oeste de Barinas.

Pronóstico detallado del Inameh

En ese contexto, durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se espera actividad tormentosa aislada con precipitaciones de variada intensidad en zonas al oeste de Bolívar y este de Apure.

De igual modo, chubascos de menor intensidad afectarán a Zulia, Los Andes, Guárico, centro-norte costero y llanos occidentales.

Por otra parte, en la tarde y noche la jornada finalizará con un incremento de actividad convectiva. Se esperan precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Los Andes y al oeste de Barinas.

Además, se pronostican precipitaciones de menor intensidad en Bolívar, Amazonas, centro-norte costero, centro-occidente y Zulia.

En su pronóstico para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que prevalece cielo mayormente nublado, alternando con nubosidad parcial en gran parte del país.

De igual forma, se aprecia desarrollo nuboso aislado, asociado a precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas ocasionales en áreas al sureste de Lara, Guárico, Barinas, Apure, Yaracuy y al sur del Lago de Maracaibo.

Con respecto a la situación sinóptica, el Inameh explica que el clima inestable se debe a la intensa actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, vaguada monzónica sobre la franja central del país, reforzada por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube