El Inameh reporta probables tormentas intensas este 16 de noviembre: regiones afectadas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este domingo 16 de noviembre un cielo parcialmente nublado con áreas despejadas durante la mañana.

Sin embargo, en la tarde y noche habrá desarrollo de actividad tormentosa en el sur y chubascos dispersos en varias regiones.

Pronóstico detallado del Inameh

De acuerdo con el Inameh, específicamente en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado.

Además, habrá lluvias dispersas en zonas de Nororiente, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Las precipitaciones de mayor intensidad, con probable actividad tormentosa, se esperan en Amazonas y Bolívar.

Por otra parte, para la tarde y noche la inestabilidad se intensificará con desarrollo convectivo.

Según el Inameh, se esperan precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas al norte de Amazonas, oeste de Bolívar y al sureste de Apure.

También se pronostican lluvias o chubascos dispersos en Nororiente, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

En las previsiones generales para las próximas seis horas, el Inameh señala que se estima condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional, con algunas zonas nubladas acompañadas de descargas eléctricas en áreas de la región Oriental, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Centro Norte Costero, sur de Guárico, Falcón, los Andes y Zulia.

