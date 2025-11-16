Maduro: Trinidad y Tobago realiza ejercicios irresponsables frente a las costas de Sucre

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el gobierno de Trinidad y Tobago estaría llevando a cabo "ejercicios irresponsables" cerca de las costas venezolanas, específicamente en aguas próximas al estado Sucre.

Durante la juramentación de los Comités Bolivarianos de Bases Integrales (CBBI) realizada en Petare, estado Miranda, calificó estás prácticas como una "acto amenazante".

"Venezuela no se deja amenazar por nadie", enfatizó Maduro.

Ante esto, convocó a los estados orientales a una vigilia y marcha permanente en defensa del país.

"Yo solamente convoco una vez más a todo el pueblo de los estados orientales desde el sur de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta en perfecta fusión Popular, Militar, Policial a establecer una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alta. La gran vigilia y marcha de las banderas", dijo Maduro.

