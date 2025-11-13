Muestra tu pasaporte en el teléfono: Apple Wallet hace legal la identificación digital en vuelos nacionales en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Apple ha anunciado una importante actualización para Apple Wallet, que permitirá a los ciudadanos de EEUU llevar una versión digital y legalmente válida de su pasaporte estadounidense directamente en sus iPhones.

Esta nueva funcionalidad está diseñada para simplificar el proceso de identificación en los aeropuertos para vuelos domésticos.

El pasaporte en el Smartphone

La iniciativa representa un paso significativo hacia la digitalización de documentos oficiales. La nueva función permite a los usuarios escanear y asegurar una copia digital de su pasaporte en su Apple Wallet.

Una vez almacenada, esta versión puede ser presentada como una forma de identificación en los puntos de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en aeropuertos seleccionados, eliminando la necesidad de presentar el documento en físico.

La tecnología utiliza la seguridad inherente del iPhone y sus sistemas de autenticación biométrica (Face ID o Touch ID) para proteger y verificar la identidad del viajero.

Validez legal en viajes nacionales

Apple ha trabajado en conjunto con la TSA y otras agencias federales para asegurar que la versión digital del pasaporte sea considerada legalmente válida y aceptada en los puntos de control de seguridad para vuelos domésticos.

Inicialmente, la función se implementará en aeropuertos específicos antes de su eventual expansión nacional.

Este avance no solo promete agilizar las revisiones de seguridad, sino que también ofrece un método más seguro para portar la identificación, reduciendo el riesgo de pérdida o robo del documento físico.

