Pasaporte EEUU: estas son las tarifas y comisiones actualizadas para lo que resta del año

El Departamento de Estado de EEUU implementa nuevas tarifas y requisitos actualizados en octubre para la tramitación de pasaportes, un cambio importante para quienes planean viajes o necesitan renovar su documento.

El proceso se divide en dos categorías principales. Si usted solicita un pasaporte por primera vez o ha perdido el anterior, debe presentar el formulario DS-11 en persona en una oficina de aceptación.

debe hacerlo llevando consigo documentos como prueba de ciudadanía (certificado de nacimiento o naturalización), una identificación válida con foto y copias de ambos, además de una foto tipo pasaporte de 2x 2 pulgadas con fondo blanco.

En este trámite, el solicitante realiza dos pagos: la tarifa principal de solicitud al Departamento de Estado y una tarifa de aceptación fija de $35 a la oficina donde se presenta.

Esta tarifa de $35 la pagan todos los solicitantes por primera vez, los menores de 16 años y quienes no pueden renovar por correo, y cubre la verificación de identidad, la firma del formulario DS-11 y el envío seguro de la documentación al gobierno federal.

Renovación

La renovación del pasaporte ofrece un proceso más sencillo para la mayoría de los adultos. Si su pasaporte se emitió en los últimos 15 años y se encuentra en buen estado.

El documento se puede renovar por correo o en línea utilizando el formulario DS-82 a través del sitio web travel.state.gov/passports, sin necesidad de presentarse en persona y evitando el pago de la tarifa de aceptación de $35.

El servicio regular para la tramitación toma de cuatro a seis semanas, mientras que el servicio expedito reduce el tiempo a dos o tres semanas, con un costo adicional de $60.

Para emergencias, si el viaje ocurre en 14 días o menos, el solicitante debe tramitar una cita en una agencia de pasaportes federales.

Existen otros cargos opcionales, como la entrega urgente en uno a dos días por $22.05, y la búsqueda de expedientes si falta la prueba de ciudadanía, la cual asciende a $150.

¿Dónde tramitar el pasaporte en Miami-Dade?

Según informa Telemundo Miami, las oficinas para realizar el trámite son:

Homestead – Oficina del Secretario Municipal

100 Civic Court, Homestead, FL 33030. Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (última cita a las 3:30 p.m.)

Requisitos: cita previa obligatoria a través del sistema en línea de la ciudad. Servicios: Aplicaciones de pasaporte, fotos, asistencia para renovaciones. homesteadfl.gov

Bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade

North Dade Regional Library (2455 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33056) West Kendall Regional Library (10201 Hammocks Blvd, Miami, FL 33196) y Naranja Branch Library (14850 SW 280th St, Homestead, FL 33032)

Requisitos: cita previa obligatoria a través del sistema en línea del sistema de bibliotecas. mdpls.org

Miami City Hall – Oficina del Secretario Municipal

3500 Pan American Dr, Miami, FL 33133. Martes, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos: Cita previa obligatoria a través del sistema en línea de la ciudad. miami.gov

Agencia de Pasaportes de Miami (para casos urgentes)

Omni Center, 1501 Biscayne Blvd, Suite 400, Miami, FL 33132. Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos: cita previa obligatoria. Solo para casos de emergencia con viaje internacional en los próximos 14 días. travel.state.gov

Oficinas Postales (USPS)

El Servicio Postal también acepta solicitudes de pasaporte. usps.com/international/passports.htm

Consideraciones

Resulta importante que los viajeros conozcan la diferencia en la validez y uso de los documentos emitidos. La libreta de pasaporte tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores, y permite viajar por aire, mar o tierra.

En contraste, la tarjeta de pasaporte solo es válida para cruzar fronteras terrestres o marítimas con Canadá, México, Bermudas o el Caribe, pero no sirve para viajes aéreos internacionales.

Los pagos siempre deben realizarse por separado: un pago al U.S. Department of State por la tarifa de solicitud y un segundo pago (de $35 si aplica) al centro de aceptación (como una oficina postal o ayuntamiento).

Antes de iniciar cualquier trámite, las personas deben verificar que su fotografía cumpla con todos los requisitos y consultar los requisitos actualizados en el sitio web oficial.

