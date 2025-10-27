Texas: ¿Qué compañías mueven la economía local y contratan más personal?

Suscríbete a nuestros canales

La economía de Austin, Estados Unidos (EEUU), demuestra su solidez una vez más a través de un nuevo informe del Austin Business Journal que revela quiénes dominan la lista de los mayores empleadores metropolitanos.

De acuerdo con el reporte, los datos confirman el vigor del mercado laboral local, al destacar que el crecimiento del empleo impulsa a la capital de Texas como una de las plazas económicas más fuertes de todo el país, reporta en su sitio web Hispanosatx.

¿Qué compañías mueven la economía local y contratan más personal?

Los que más emplean en la región:

State of Texas (Gobierno estatal) — más de 40.000 trabajadores en el área.

City of Austin (Gobierno local) — más de 15 000 empleados.

H-E-B —el mayor empleador privado, con alrededor de 23.000 trabajadores.

Dell Technologies, Ascension Seton, St. David’s HealthCare y Austin ISD también figuran entre los principales empleadores.

LinkedIn Top Companies 2025: mejores empleadores en EEUU

Ya en abril de este año, LinkedIn publicó un top con las mejores compañías en EEUU para desarrollar una carrera profesional.

En ese contexto, la publicación indicó que la información está basada íntegramente en datos de LinkedIn; esta metodología evalúa a las empresas en función de diversos aspectos de su desarrollo profesional, como la mejora de las habilidades de sus empleados, los ascensos dentro de la empresa y más.

1. Alfabeto

Alphabet es la empresa matriz de Google, Waymo, YouTube, Fitbit, Verily, Waze y otras.

Principales ubicaciones en EEUU: Área de la Bahía de San Francisco, Nueva York, Seattle.

Puestos de trabajo más comunes: Ingeniero de software, gerente de programa, gerente de producto.

2. Amazon

Amazon es la empresa matriz de Amazon Web Services, Audible, Ring, Twitch, Whole Foods Market, Zappos y otros.

Principales ubicaciones en EEUU: Seattle, Nueva York, Área de la Bahía de San Francisco.

Puestos de trabajo más comunes: Ingeniero de software, asociado de cadena de suministro, gerente de operaciones comerciales.

3. Wells Fargo

Principales ubicaciones en EEUU: Charlotte, NC, Nueva York, Minneapolis.

Habilidades más destacadas: Mercados de capital, banca de inversión, contabilidad financiera.

4. Northrop Grumman

Northrop Grumman es la empresa matriz de Scaled Composites y otros.

Principales ubicaciones en EEUU: Los Ángeles, Washington, D. C., Salt Lake City.

Puestos de trabajo más comunes: Ingeniero de sistemas, ingeniero de software, ingeniero de fabricación.

5. PwC

PwC es la empresa matriz de Strategy& y otros.

Principales ubicaciones en EEUU: Nueva York, Chicago, Boston.

Puestos de trabajo más comunes: Asociado contable, contador fiscal, director general.

También visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube