El nuevo servicio del Aeropuerto de Internacional de Miami que ofrece descanso por horas: precios y cómo reservar

Los viajeros que enfrentan largas escalas o retrasos pronto contarán con una alternativa cómoda y económica para descansar dentro del aeropuerto, sin necesidad de salir del terminal.
Aunque no se trata de un hotel tradicional, el nuevo servicio promete privacidad, conectividad y descanso por horas, con precios accesibles y disponibilidad las 24 horas.
Aeropuerto ofrecerá espacios insonorizados y con check-in automático
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) inaugurará en noviembre habitaciones privadas para dormir, operadas por la empresa Wait N’ Rest.
Estas unidades estarán ubicadas en el tercer piso del Concourse D (Terminal Norte) y del Concourse H (Terminal Sur), según confirmó el medio Miami New Times.
¿Qué incluyen las habitaciones y cuánto cuestan?
Cada sala tendrá 34 pies cuadrados (3,2 m²), con paredes insonorizadas, aire acondicionado, Wi-Fi, conexión eléctrica y temperatura personalizable.
Además, contarán con cama o sofá, ropa de cama limpia y sistema de check-in y check-out automatizado. Las habitaciones dobles incluirán baño privado, TV y escritorio.
Los precios serán de $36 por hora para habitaciones simples y $60 por hora para dobles. El tiempo máximo de uso será de 10 horas por cliente.
¿Por qué se implementa este servicio?
La iniciativa surge de un acuerdo entre Wait N’ Rest y los comisionados del condado Miami-Dade. El contrato tendrá una duración de cinco años.
El condado espera recaudar $10 millones por este servicio, con una participación del 25 % sobre las ganancias generadas por la empresa.
¿Cómo se compara con otras opciones?
En contraste, el hotel del aeropuerto cobra alrededor de $190 por noche. Las nuevas habitaciones están pensadas para quienes solo necesitan unas horas de descanso.
Con esta incorporación, el MIA se suma a terminales como Filadelfia, Atlanta y Charlotte, que ya ofrecen espacios similares para viajeros en tránsito.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube