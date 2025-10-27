Operación Caracas Sonríe llega hoy 27 de octubre a este sector popular: conozca los servicios disponibles

La Operación Caracas Sonríe, se instaló este lunes en la parroquia La Pastora, en la esquina Nazareno, Av. Norte 10, frente al colegio República Bolivia.
El horario de atención al público será desde las 8:00 am a 6:00 pm. Los servicios y trámites no tienen costo alguno.
Se contará con:
📌Consulta de:
📍Oftalmología
📍Odontología
📍Medicina Interna
📌Eco de partes blandas
📌Eco Varios
📌Cedulación
📌Renovación de
📌Licencia de conducir
📌Catastro
📌Ministerio Público
📌Defensa Pública
📌 Misión Nevado
📌Farmacia móvil
📌Tribunales móviles
📌Imerca
📌Otros.
IMPORTANTE: La atención será por orden de llegada.
