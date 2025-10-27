Beneficios

Operación Caracas Sonríe llega hoy 27 de octubre a este sector popular: conozca los servicios disponibles

Cientos de personas de esta comunidad, y zonas aledañas, serán atendidas durante la jornada

Por Robert Lobo
Operación Caracas Sonríe llega hoy 27 de octubre a este sector popular: conozca los servicios disponibles

La Operación Caracas Sonríe, se instaló este lunes en la parroquia La Pastora, en la esquina Nazareno, Av. Norte 10, frente al colegio República Bolivia. 

El horario de atención al público será desde las 8:00 am a 6:00 pm. Los servicios y trámites no tienen costo alguno.

Se contará con:
📌Consulta de: 
📍Oftalmología 
📍Odontología  
📍Medicina Interna
📌Eco de partes blandas
📌Eco Varios
📌Cedulación 
📌Renovación de 
📌Licencia de conducir
📌Catastro
📌Ministerio Público
📌Defensa Pública
📌 Misión Nevado
📌Farmacia móvil
📌Tribunales móviles
📌Imerca
 📌Otros.

IMPORTANTE: La atención será por orden de llegada.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Deportes
Florida
Estados Unidos
Lunes 27 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América