Niño de seis años herido de bala dentro de su vivienda en Guárico: autoridades indagan el accidente

Una comunidad del estado Guárico, se alertó ante un lamentable suceso que puso en evidencia los riesgos de tener armas de fuego al alcance de menores.

De acuerdo con Noticias Calabozo, un niño de 6 años fue ingresado de emergencia al hospital tras recibir un disparo accidental mientras, presuntamente, manipulaba un arma que pertenecería a su padre.

El incidente, que tuvo lugar en la carretera Nacional, vía El Sombrero, en el sector Las Lomitas, movilizó a las autoridades y generó preocupación en la comunidad.

¿Qué se sabe sobre el incidente?

Aunque el estado de salud del pequeño es estable, la curiosidad infantil en combinación con la presencia de armas en casa puede tener consecuencias fatales.

El menor ingresó inicialmente al Hospital «Dr. Francisco Urdaneta Delgado» de Calabozo con una herida en la zona de la clavícula derecha.

Debido a la naturaleza de la lesión, fue trasladado al Hospital de San Juan de los Morros, donde se encuentra actualmente en la Unidad de Pediatría.

Para estabilizar su pulmón derecho, el niño permanecerá conectado a un ventilador mecánico por un periodo de seis horas, y su condición es reportada como estable.

Otros detalles del accidente

Las primeras investigaciones apuntan a que el niño estaba manipulando el arma de fuego, propiedad de su progenitor.

Su hermano mayor, de 10 años, intentó quitarle el objeto para evitar un accidente, momento en el que el arma se accionó de manera involuntaria, hiriendo al menor.

Funcionarios de seguridad incautaron el arma involucrada en el suceso como parte de las diligencias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el hecho, buscando determinar la responsabilidad de los adultos en el resguardo del armamento.

El peligro de las armas en casa

Expertos en seguridad y pediatría coinciden en que la presencia de armas de fuego en el hogar aumenta significativamente el riesgo de accidentes no intencionales.

Según estudios, tener armas en casa triplica el riesgo de homicidio y eleva la probabilidad de suicidio entre los jóvenes.

La Academia Americana de Pediatría señaló que el entorno más seguro para un niño es un hogar sin armas. Para quienes deciden tenerlas, es fundamental guardarlas descargadas y bajo llave, manteniendo las municiones en un lugar separado y asegurado, ya que enseñar a los niños a no tocarlas no es suficiente para prevenir tragedias.

