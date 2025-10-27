Sistema Patria activa la entrega de bonos: montos que reciben beneficiarios desde este 27 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, el Sistema Patria activa una serie de bonos o pagos en la billetera digital que corresponden del 27 al 31 de octubre.

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, está prevista la asignación de al menos seis estipendios.

La entrega de estas bonificaciones se realizará de manera directa y los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto.

Bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre

Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 8.000 mil bolívares.

Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 13.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 22 mil bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Nota: Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

¿Cómo solicitar el Carnet de la Patria por primera vez?

Según el Sistema Patria y sus canales aliados, hay un paso a paso para poder acceder al Carnet de la Patria por primera vez.

Accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña.

Haz clic en el "perfil" en la parte superior derecha.

Se debe seleccionar la opción "Carnet de la Patria" ubicada en la parte izquierda de la página.

Se pulsa el botón rojo "Solicitar".

Esperar el código QR digital.

Se imprime, guarda y plastifica.

También visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube