Sistema Patria activa la entrega de bonos: montos que reciben beneficiarios desde este 27 de octubre

En las próximas horas, el Sistema Patria activa una serie de bonos o pagos en la billetera digital que corresponden del 27 al 31 de octubre.
De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, está prevista la asignación de al menos seis estipendios.
La entrega de estas bonificaciones se realizará de manera directa y los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto.
Bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre
-
Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 8.000 mil bolívares.
-
Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 13.500 bolívares.
-
Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 22 mil bolívares.
- Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.
- Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.
- Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.
Nota: Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.
¿Cómo solicitar el Carnet de la Patria por primera vez?
Según el Sistema Patria y sus canales aliados, hay un paso a paso para poder acceder al Carnet de la Patria por primera vez.
- Accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña.
- Haz clic en el "perfil" en la parte superior derecha.
- Se debe seleccionar la opción "Carnet de la Patria" ubicada en la parte izquierda de la página.
- Se pulsa el botón rojo "Solicitar".
- Esperar el código QR digital.
- Se imprime, guarda y plastifica.
