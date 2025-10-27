Bolsillo

Sistema Patria activa la entrega de bonos: montos que reciben beneficiarios desde este 27 de octubre

Los bonos llegan con un ajuste en sus montos y son entregados de manera directa y gradual a través del monedero Patria.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 07:56 am

En las próximas horas, el Sistema Patria activa una serie de bonos o pagos en la billetera digital que corresponden del 27 al 31 de octubre.

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, está prevista la asignación de al menos seis estipendios.

La entrega de estas bonificaciones se realizará de manera directa y los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto.

Bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre

  • Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 8.000 mil bolívares.

  • Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 13.500 bolívares.

  • Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 22 mil bolívares.

  • Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.
  • Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.
  • Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Nota: Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

¿Cómo solicitar el Carnet de la Patria por primera vez?

Según el Sistema Patria y sus canales aliados, hay un paso a paso para poder acceder al Carnet de la Patria por primera vez.

  • Accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña.
  • Haz clic en el "perfil" en la parte superior derecha.
  • Se debe seleccionar la opción "Carnet de la Patria" ubicada en la parte izquierda de la página.
  • Se pulsa el botón rojo "Solicitar".
  • Esperar el código QR digital.
  • Se imprime, guarda y plastifica.

También visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Estados Unidos
salud
Lunes 27 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América