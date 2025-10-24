Monedero Patria: bonos que faltan por pagar octubre 2025

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca el final del mes de octubre de 2025 y con ello algunas asignaciones del Sistema Patria a través de su billetera digital.

Todavía están pendientes la entrega de al menos seis bonos a varios sectores de la población.

¿Qué bonos faltan por pagar a través del Sistema Patria?

Bono Misión "Robert Serra" : En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

: En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares. Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por un monto estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por monto estimado de 1.057,50 bolívares. Bono Cultores Populares: En septiembre de 2025 se aprobó por 7.400 bolívares.

En septiembre de 2025 se aprobó por 7.400 bolívares. Bono Cuadrante de Paz: De igual modo, este pago se entregó por 12.750,00.

De igual modo, este pago se entregó por 12.750,00. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Trabajadores del sector público inscritos en nómina especial. El pago más reciente fue por 21.480,00 por bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?

Para activar los pagos en el Sistema Patria debes seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

La entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

