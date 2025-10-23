EXTRAOFICIAL: fecha probable de pago del segundo mes de aguinaldos

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del último trimestre, miles de trabajadores del sector público, jubilados y pensionados en Venezuela comienzan a dirigir su atención hacia el esperado cronograma de pagos de aguinaldos.

Este estipendio, que históricamente marca el inicio de la temporada decembrina, suele pagarse durante los primeros diez días del mes de octubre, con otras dos fechas programadas para noviembre.

Cronograma tentativo para el pago de aguinaldos

Si bien la fecha precisa aún no es confirmada por ninguna autoridad, se espera que los aguinaldos se continúen pagando durante las mismas fechas que se han asignado. Este es el cronograma extraoficial para los siguientes pagos:

Segundo mes de aguinaldo: se estima que la cancelación se realice en la primera semana de noviembre, entre el lunes 3 y el viernes 7.

Tercer mes de aguinaldos: se anticipa para la última semana de noviembre, con un rango probable entre el martes 25 y el viernes 28.

Los aguinaldos en Venezuela son una prestación laboral que abarca a la totalidad de los empleados de la administración pública nacional.

Este pago trimestral se extiende, de manera fundamental, a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a los jubilados.

¿Habrá bonificación especial o cuarto mes de pago?

Hasta los momentos persiste la incertidumbre en torno a la posibilidad de un cuarto mes de aguinaldos o la asignación de una bonificación especial de fin de año, adicional a los pagos ya estipulados.

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales que suelen divulgarse a través de los canales digitales y plataformas del Estado para conocer la confirmación y los montos.

