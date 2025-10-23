Este es el tiempo en que se debe validar un reposo en el IVSS: conozca los documentos a presentar

Suscríbete a nuestros canales

La validación de un reposo médico ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es un trámite obligatorio para todo trabajador asegurado que se vea incapacitado temporalmente para ejercer sus funciones laborales.

Este proceso formaliza la situación de invalidez y activa el derecho a recibir una compensación económica.

¿Por qué se debe validar el reposo ante el IVSS?

La validación de un reposo ante el IVSS es necesaria para formalizar la incapacidad temporal del trabajador a causa de varios factores.

Esta gestión se realiza cuando el asegurado es objeto de una situación como enfermedad común o laboral, accidente o maternidad, que lo suspende provisionalmente para realizar su labor habitual.

El objetivo principal de esta validación es garantizar el derecho a percibir una indemnización, la cual el trabajador tendrá derecho a percibir de parte del IVSS desde el cuarto día de incapacidad.

¿Cómo es el proceso para validar un reposo en el IVSS?

Las personas que deban tramitar la validación de un reposo ante el IVSS tienen que seguir una serie de pasos y presentar la documentación adecuada.

Es crucial acudir a realizar la gestión en un lapso no menor a los tres (3) días continuos desde la expedición del reposo.

El primer paso es solicitar una cita de acuerdo con la especialidad médica que corresponda a la causa del reposo.

Luego, el paciente debe asistir a la consulta para recibir la asistencia y la evaluación médica por parte del personal del IVSS.

Los documentos a entregar son:

Reposo original y copia, al igual que el informe de estudios médicos como exámenes de laboratorios, rayos X, ecografía, etc, que sirvan de sustento a la condición.

Cédula de identidad.

Copia de Cuenta individual (se encuentra en la pestaña de inicio de la página web del IVSS en la sección de consultar).

Números de teléfonos: habitación, oficina y móvil.

Correo electrónico del asegurado y del empleador.

¿Dónde se realiza el trámite?

En Caracas hay dos oficinas de atención al público donde se valida el reposo. Una de ella se encuentra en El Paraíso, en la avenida Washington, final Puente 9 de Diciembre, conjunto residencial El Paraíso, primera etapa PB.

Los números contactos son: 0212-4611421, 0212-4611962 y 0212-461261.

La segunda oficina está ubicada en Parque Central, el edificio Caroata Nivel Bolívar. Disponen de los números 0212-5773154 y 0212-5774956 para ser contactados.