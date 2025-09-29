Pensión por trabajo IVSS: los tres requisitos básicos para el trámite

Beneficios

Lunes, 29 de septiembre de 2025

Una pensión es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social.

Este lunes 29 de septiembre, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) compartió los tres requisitos para acceder a una pensión por trabajo.

"¿Deseas solicitar tu pensión por trabajo? El IVSS te lo pone fácil y gratuito. Solo necesitas reunir los siguientes requisitos", cita la cuenta del IVSS en IG.

  1. ✅ Forma 14-04 firmada y sellada.
  2. ✅ Copia de tu cédula vigente.
  3. ✅ Documentos adicionales según tu situación laboral (empresa desaparecida, cierre definitivo, trabajador independiente o continuación facultativa).

IVSS-pensiones

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.

Requisitos

  • Dos planillas de la Forma 14-04.

  • Copia y original de la cédula de identidad de los involucrados, el asegurado fallecido y del solicitante.

  • Acta de matrimonio.

  • Partida de nacimiento de los hijos. Si estos se encuentran estudiando, debe suministrar una constancia de estudios.

  • Presentar la planilla de la Forma 14-08 si el hijo se encuentra incapacitado.

  • Acta de defunción.

  • Constancia de trabajo bajo la forma 14-100 en caso de que un ciudadano ya pensionado esté fallecido.

Invalidez o por discapacidad

Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar.

Requisitos

  • Declaración jurada de haber sufrido algún accidente o enfermedad según la Forma 14-123.
  • Dos planillas completas según la Forma 14-04.
  • Cédula de identidad.
  • Evaluación de Incapacidad Residual bajo la Forma 14-08.
  • Constancia de trabajo según la Forma 14-100. Esta solicitud llevará una evaluación hecha por el IVSS que certifique que el solicitante se encuentra incapacitado para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.

Requisitos

  • Cédula de identidad.

  • Dos planillas originales de Solicitud de Prestaciones en Dinero bajo la Forma 14-04.

  • Forma 14-100 o alguna constancia de trabajo de los últimos 6 años de su vida laboral.

  • En caso de que la empresa donde trabajo ya no se encuentre activa, debe llenar la Forma 14-205.

