Pensión por trabajo IVSS: los tres requisitos básicos para el trámite

Una pensión es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social.
Este lunes 29 de septiembre, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) compartió los tres requisitos para acceder a una pensión por trabajo.
Pensión por trabajo IVSS: los tres requisitos para el trámite
"¿Deseas solicitar tu pensión por trabajo? El IVSS te lo pone fácil y gratuito. Solo necesitas reunir los siguientes requisitos", cita la cuenta del IVSS en IG.
- ✅ Forma 14-04 firmada y sellada.
- ✅ Copia de tu cédula vigente.
- ✅ Documentos adicionales según tu situación laboral (empresa desaparecida, cierre definitivo, trabajador independiente o continuación facultativa).
Sobreviviente
Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.
Requisitos
-
Dos planillas de la Forma 14-04.
-
Copia y original de la cédula de identidad de los involucrados, el asegurado fallecido y del solicitante.
-
Acta de matrimonio.
-
Partida de nacimiento de los hijos. Si estos se encuentran estudiando, debe suministrar una constancia de estudios.
-
Presentar la planilla de la Forma 14-08 si el hijo se encuentra incapacitado.
-
Acta de defunción.
-
Constancia de trabajo bajo la forma 14-100 en caso de que un ciudadano ya pensionado esté fallecido.
Invalidez o por discapacidad
Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar.
Requisitos
- Declaración jurada de haber sufrido algún accidente o enfermedad según la Forma 14-123.
- Dos planillas completas según la Forma 14-04.
- Cédula de identidad.
- Evaluación de Incapacidad Residual bajo la Forma 14-08.
- Constancia de trabajo según la Forma 14-100. Esta solicitud llevará una evaluación hecha por el IVSS que certifique que el solicitante se encuentra incapacitado para trabajar.
Vejez
Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.
Requisitos
-
Cédula de identidad.
-
Dos planillas originales de Solicitud de Prestaciones en Dinero bajo la Forma 14-04.
-
Forma 14-100 o alguna constancia de trabajo de los últimos 6 años de su vida laboral.
-
En caso de que la empresa donde trabajo ya no se encuentre activa, debe llenar la Forma 14-205.
