IVSS: requisitos y pasos clave para consultar el estatus de un nuevo pensionado en línea

Para miles de adultos mayores en Venezuela, la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) representa un ingreso crucial para su subsistencia.

Por ello, a través de su cuenta de Instagram, el IVSS recordó cuáles son los pasos a seguir para verificar si eres nueva o nuevo pensionado.

La confirmación de que la pensión fue asignada y se encuentra cargada en la página web es un paso fundamental para los nuevos beneficiarios.

Pasos para verificar el estatus de la pensión

El IVSS habilitó herramientas en su plataforma web para que los usuarios puedan realizar esta consulta de forma sencilla y rápida, evitando traslados y largas esperas en las oficinas.

Este proceso de verificación en línea no solo brinda tranquilidad a los futuros pensionados, sino que también facilita la planificación de los siguientes pasos, como la apertura de la cuenta bancaria donde se depositarán los pagos mensuales. Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la página oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, www.ivss.gov.ve. En el menú principal, busca y haz clic en la opción "Consultas" y luego selecciona "Pensionados". El sistema te pedirá que introduzcas tu número de cédula de identidad y tu fecha de nacimiento. Es fundamental que la información sea correcta para que el sistema pueda procesar tu solicitud. Una vez que hayas completado los campos, haz clic en el botón de consulta. La plataforma mostrará de inmediato si tu pensión ha sido asignada.

En caso de ser así, te indicará la entidad bancaria donde deberás formalizar la apertura de tu cuenta para recibir los pagos.

Otros trámites y beneficios del IVSS en línea

El Seguro Social Obligatorio (SSO) brinda una protección integral a los trabajadores y sus familias en diversas contingencias, como vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedad y accidentes laborales.

La pensión de vejez, por ejemplo, es un derecho adquirido por el asegurado al cumplir 60 años de edad (hombres) o 55 años (mujeres), siempre y cuando haya acreditado un mínimo de 750 cotizaciones semanales.

Adicionalmente, el IVSS ofrece servicios de asistencia médica integral para sus afiliados.

Además de la consulta de pensionados, el portal del IVSS permite a los usuarios realizar otras gestiones importantes, como:

Verificación de cotizaciones: para consultar su historial de cotizaciones, salarios acumulados y el estatus de sus aportes.

Corrección de datos: los ciudadanos pueden iniciar trámites para la corrección de datos personales, como el cambio de dirección o de nacionalidad.

Inscripción de continuación facultativa: permite a los trabajadores que ya no están en una relación de dependencia laboral continuar cotizando al Seguro Social de forma voluntaria.

Consulta de estado de cuenta: ofrece la posibilidad de verificar el estado de cuenta y solvencias electrónicas, un servicio útil tanto para trabajadores como para empleadores.

