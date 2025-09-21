¿Eres policía o maestro? El Gobierno de EEUU te regala una casa con 50 % de descuento

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos lanzó el programa "Good Neighbor Next Door", una nueva iniciativa de acceso a la vivienda que busca ayudar a los trabajadores esenciales a convertirse en propietarios.

Este plan ofrece importantes descuentos, de hasta el 50%, en el precio de las viviendas a un grupo específico de profesionales que se comprometan a residir en la propiedad por al menos tres años.

El objetivo es aumentar la tasa de propiedad en vecindarios con bajos niveles de ingresos, proporcionando préstamos y asistencia hipotecaria según informó El Cronista.

¿Quiénes aplican el programa?

El programa está dirigido a trabajadores esenciales de tiempo completo que cumplen con requisitos específicos de su profesión.

El propósito es que estos profesionales ayuden a revitalizar las comunidades donde trabajan y viven, creando un impacto positivo y fomentando un mayor sentido de pertenencia.

Los candidatos deben adquirir una vivienda en una zona de revitalización, presentar su oferta a través de un agente autorizado y no haber sido propietarios de otra vivienda en los últimos 12 meses.

Esta iniciativa busca reconocer y recompensar el servicio de los profesionales que son pilares de sus comunidades.

Requisitos

Policías y agentes de la ley : Deben ser empleados a tiempo completo de una agencia de seguridad pública, tener la capacidad legal de hacer arrestos y servir en el área donde se ubica la propiedad.

: Deben ser empleados a tiempo completo de una agencia de seguridad pública, tener la capacidad legal de hacer arrestos y servir en el área donde se ubica la propiedad. Bomberos : Deben trabajar en un departamento de bomberos respaldado por el gobierno, cumplir con una jornada laboral de al menos 40 horas semanales y prestar servicios en la comunidad donde se ubica la vivienda.

: Deben trabajar en un departamento de bomberos respaldado por el gobierno, cumplir con una jornada laboral de al menos 40 horas semanales y prestar servicios en la comunidad donde se ubica la vivienda. Técnicos en emergencias médicas (EMT) : Deben estar empleados a tiempo completo en una unidad de emergencias médicas, prestar servicios en el área donde se localiza la propiedad y ser parte de una agencia gubernamental o de salud pública.

: Deben estar empleados a tiempo completo en una unidad de emergencias médicas, prestar servicios en el área donde se localiza la propiedad y ser parte de una agencia gubernamental o de salud pública. Docentes: Deben ejercer como maestros de tiempo completo en una escuela acreditada, enseñar en los niveles de Pre-K a 12° grado y servir a la comunidad donde está ubicada la propiedad.

Propiedades

Las propiedades elegibles son designadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y deben cumplir ciertos criterios.

Algunos de ellos son: deben ser viviendas unifamiliares ubicadas en áreas designadas como de revitalización, es decir, donde las tasas de propiedad y los ingresos son bajos.

Estas viviendas se venden en su estado actual, lo que significa que cualquier reparación necesaria corre por cuenta del comprador.

El programa, promovido por la Administración de Servicios Generales de EEUU (GSA), permite a los compradores combinar distintos tipos de financiamiento, incluyendo hipotecas FHA y préstamos convencionales, para facilitar la adquisición.

