Este condado de Illinois se enfrenta a ICE: presentan una resolución para denunciar sus prácticas engañosas

Autoridades locales en la región han manifestado su rechazo ante las recientes tácticas empleadas en operativos migratorios, señalando prácticas consideradas engañosas y un uso excesivo de fuerza por parte de agentes federales.

Representantes del condado han presentado una resolución con el objetivo de exigir comunicación oficial respecto a cualquier intervención de ICE en propiedades bajo su jurisdicción.

La información fue tomada del portal web de Telemundo Chicago, donde se explica que esta medida surge tras operativos en cortes y tribunales locales y tras incidentes como el fallecimiento de Silverio Villegas González, quien murió luego de ser baleado por agentes de ICE en Franklin Park.

Denuncias y objetivo de la resolución

Comisionados del Condado Cook, específicamente Jessica Vásquez y Alma Anaya, impulsaron la resolución que busca que ICE informe formalmente sobre cualquier interacción en edificios y propiedades del condado. La iniciativa contó con el respaldo de varios comisionados, incluida la presidenta de la junta, Toni Preckwinkle.

Durante una rueda de prensa, la corresponsal María Berrelleza destacó que estas representantes, que representan distritos con importante población latina, están preocupadas porque agentes de ICE han estado presentes fuera e incluso dentro de las cortes, generando miedo e incertidumbre en las familias que acuden legítimamente a estos espacios judiciales.

Según expresaron, quienes buscan ayuda en las cortes deben hacerlo con la confianza de que estarán protegidos y no intimidados.

Contexto del incidente y próximos pasos

La resolución se presenta en un contexto donde se denuncia que las tácticas de ICE separan e intimidan a familias inmigrantes, la mayoría sin antecedentes penales.

En particular, se menciona la muerte de Silverio Villegas González, un inmigrante mexicano de 38 años y cocinero de profesión, que fue baleado por agentes durante un operativo vehicular en Franklin Park, Illinois.

Según las autoridades federales, Villegas intentó evadir su arresto atropellando y arrastrando a uno de los agentes, lo que terminó con el disparo fatal. La comunidad y organizaciones locales han cuestionado estas acciones y piden transparencia en la investigación.

La resolución, introducida en julio, será discutida en el Comité de Relaciones Humanas y está programada para su votación en el pleno del condado próximamente.

Se espera que esta medida promueva una comunicación clara y oficial sobre cualquier operación de ICE en instalaciones del condado Cook, buscando un mayor control y transparencia en estas intervenciones.

