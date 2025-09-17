Tensión en el sur de Florida: Reportan que un inmigrante atropella a un agente de ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue atropellado por un vehículo en Homestead, Florida por un inmigrante. El incidente ocurrió durante una parada de tráfico en la zona.

Según la agencia de ICE, un agente estaba fuera de su vehículo cuando un inmigrante que estaba en otro auto se puso en reversa. El inmigrante golpeó al agente en la pierna y "casi lo aplasta".

Después de atropellar al agente, el conductor, identificado como Henry Isaul García, aceleró y chocó contra varios autos antes de estrellarse contra una camioneta de servicios.

¿Qué se sabe de los detenidos por el ICE?

El conductor y otros tres hombres que lo acompañaban intentaron huir, pero fueron detenidos por otros agentes de ICE que llegaron al lugar del incidente.

Según la agencia, los cuatro hombres son inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en Estadps Unidos (EEUU). Después de ser trasladados a un hospital para recibir atención médica, los cuatro hombres fueron dados de alta y ahora serán procesados para su deportación.

El agente fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica por la lesión en su pierna. ICE aún no ha revelado la identidad del agente.

Un portavoz de la agencia dijo al Herald que se encuentra estable. El medio también se comunicó con la Policía de Homestead para preguntar si alguien en la camioneta de servicios resultó herido. Pero, se desconoce la información.

