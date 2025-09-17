Más dinero en tu bolsillo: las fechas clave del nuevo feriado fiscal en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un nuevo período de exención de impuestos llamado "Second Amendment Sales Tax Holiday".

DeSantis aseguró que la decisión tiene como eje principal el alivio económico. En un acto realizado en Plant City, DeSantis dijo: "Estamos comprometidos a ayudar a los residentes locales a conservar más de su dinero ganado con esfuerzo, y el Second Amendment Sales Tax Holiday es una forma de hacerlo".

La medida se enmarca en un plan mayor de alivio fiscal para el año 2025–26, que incluye $2 mil millones en reducciones tributarias.

¿Qué productos están exentos de impuestos?

El nuevo "tax holiday" incluye una amplia gama de artículos. La exención se aplica a municiones, arcos, ballestas y sus accesorios, así como a armas de fuego, incluyendo pistolas, rifles y escopetas.

Los productos de campamento y pesca también están exentos, como las linternas y las cocinas portátiles. Puedes encontrar la lista completa en el sitio web de la Florida Department of Revenue.

¿Por qué habrá exención de impuestos?

La vicegobernadora Jay Collins dijo que la medida ofrece un "alivio fiscal real" para las familias y que "garantiza que los valores puedan transmitirse a la próxima generación".

¿Hay otros beneficios?

El gobierno estatal anunció incentivos adicionales en los centros de tiro públicos. Varios polígonos de tiro ofrecerán pases con un 50% de descuento en fechas conmemorativas, como el Día de Colón, el 12 de octubre.

También se otorgarán pases gratuitos a todos los veteranos el próximo 9 de noviembre, en el marco del Día de los Veteranos.

La exención de impuestos comenzó el lunes 8 de septiembre y durará hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025.

